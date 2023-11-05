Deniz Seki o soru karşısında gözyaşlarına boğuldu!

23 Eylül'de uzun süredir yaşadığı sağlık problemlerinden ötürü annesi Güler Seki'yi kaybeden Deniz Seki, ara verdiği sahnelere geri döndü. Antalya'da sahne alan ünlü şarkıcı, "Nasılsınız?" sorusu karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

'KONUŞURKEN GÜÇLÜK ÇEKİYORUM'

Deniz Seki annesinin vefatıyla ilgili, ''Biliyorsunuz, annemizi kaybettik. Annemin vefatından sonra ilk kez şarkı söylemiş olacağım. Konuşurken güçlük çekiyorum.'' dedi.

'KENDİMİ İŞİME ADADIM'

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Yeniden doğdum" açıklaması sorulan şarkıcı, "Güzel, yeni oluşumlar. Yeni şarkılar, çok güzel şeyler olacak. Kendimi işime adadım. Çünkü diğer türlü hüzün çöküyor çok fena. En güzeli çalışmak, şarkı söylemek" ifadelerini kullandı.

'BİR ARKADAŞLIĞIMIZ VAR'

Özel hayatı ile ilgili soruya ise Seki, "Yolunda bildiğiniz gibi. Şu anda neyi biliyorsanız o yani. Bir arkadaşlığımız var" demekle yetindi.