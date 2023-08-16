Deniz Seki: Pişmanım, keşke yaptırmasaymışım!

Son yıllarda sıkça kilo alıp vermesiyle gündemde olan Deniz Seki, geçirdiği mide ameliyatına dair pişmanlığını dile getirdi.

'İKİ KİLO ALSAN OBEZ MUAMELESİ GÖRÜYORSUN'

90 kiloyken tüp mide ameliyatı sonrası 33 kilo veren ve sonrasında verdiği kiloları geri alan ünlü şarkıcı Posta gazetesine verdiği röportajda, ''Keşke yaptırmasaymışım. Bu operasyonun obez hastalara yapılması gerekiyormuş. Ama ne yazık ki bizim memlekette iki kilo alsan obez muamelesi görüyorsun" dedi.

Deniz Seki “Sosyal medyanın mükemmellik baskısı yarattığı fikrine katılıyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

DENİZ SEKİ: BU KADINA YAPILMIŞ PSİKOLOJİK BİR ŞİDDET

“Hem de çok ve bence bu kadına yapılmış duygusal ve psikolojik bir şiddet. Ben zamanında mide küçültme ameliyatı oldum ama pişmanım. Keşke yaptırmasaymışım. Bu operasyonun obez hastalara yapılması gerekiyormuş. Ama ne yazık ki bizim memlekette iki kilo alsan obez muamelesi görüyorsun. Her şeyin başı sağlıkmış. Annem beyin kanseri. Hastaneye kaldırdık. Bundan mühim ne olabilir ki?”