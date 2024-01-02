Deniz Seki: TikTok var yaa onun kapatılmasını istiyorum

NTV ekranlarında yılbaşı akşamı Ceyda Düvenci ve Sinan Canan'ın konuğu olarak katılan Deniz Seki, sosyal medya platformu TikTok'u beğenmediğini açıkladı.

'HELE O TİKTOK VAR YA KAPATILMASINI İSTİYORUM'

Seki "Doğallığa, sadeliğe dönmek istiyorum. Herkes o kadar abarttı ki her şeyi... Sosyal medya çok zengin, insanlara tahammülüm kalmadı benim. Ki ben çok sevgi dolu bir insanım. Hele o TikTok var yaa... Onun kapatılmasını istiyorum. İnanmıyorum, iyice herkes şuursuzlaşmış" dedi.