Deniz Seki: TikTok var yaa onun kapatılmasını istiyorum
NTV ekranlarında yılbaşı özel programına katılan Deniz Seki, sosyal medya platformu TikTok'u eleştirdi.
NTV ekranlarında yılbaşı akşamı Ceyda Düvenci ve Sinan Canan'ın konuğu olarak katılan Deniz Seki, sosyal medya platformu TikTok'u beğenmediğini açıkladı.
'HELE O TİKTOK VAR YA KAPATILMASINI İSTİYORUM'
Seki "Doğallığa, sadeliğe dönmek istiyorum. Herkes o kadar abarttı ki her şeyi... Sosyal medya çok zengin, insanlara tahammülüm kalmadı benim. Ki ben çok sevgi dolu bir insanım. Hele o TikTok var yaa... Onun kapatılmasını istiyorum. İnanmıyorum, iyice herkes şuursuzlaşmış" dedi.