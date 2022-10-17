Deniz Seki'den duygusal paylaşım: "Babasız bir kız çocuğu, kökünden sökülen bir çınar ağacına benzer"

Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Ünlü şarkıcı paylaşımlarına yenisini ekledi. Seki, babası İrfan Seki'yi ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımla andı.

BABASINI ANDI

Instagram hesabından babasıyla çekilmiş karelerini takipçileriyle paylaşan Seki, babasının yokluğunun kendisine neler hissettirdiğini yazdı.

Ünlü isim, paylaşımına; "Babasız bir kız çocuğu kökünden sökülen bir koca çınar ağacına benzer, ya da arkasında dağ olmayan çöl ve susuz bir kuma ama Rabbim yardım eder ve o kız çocuğu hem serap bulur, bir de koca çınar ağacını yeniden dikip gölgesinde oturur geride kalan canlarıyla…Canım babacığımın ölüm yıl dönümü. Mekanın Cennet olsun yakışıklım, seni çok seviyoruz İrfan Seki" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Deniz SEKİ (@denizseki)'in paylaştığı bir gönderi

Seki'ye hayranlarının yanı sıra; Metin Arolat, Gül Erçetingöz gibi ünlü isimler de "Nur içinde uyusun babacığın" gibi yorumlarında bulundu.

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