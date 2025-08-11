Deniz Seki'den tatil pozları: Acaba yeni bir şarkı mı yazdım?

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Deniz Seki, son dönemde değişimiyle gündemden düşmüyor.

Kısa sürede kilo veren ve fit bir görünüme kavuşan Deniz Seki, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Tekne tatiline çıkan ve Marmaris Söğüt'e giden ünlü şarkıcı, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

"YENİ BİR ŞARKI MI YAZDIM?"



55 yaşındaki ünlü şarkıcı, paylaşımına "Günaydın... Acaba yeni bi şarkı mı yazdım bu güzel doğada?" notunu düştü.