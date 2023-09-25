Deniz Seki’nin acı günü! Annesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, annesinin ölüm haberiyle yıkıldı. Yıllardır beynindeki rahatsızlık sebebi ile tedavi gören Güler Seki hayatını kaybetti. Güler Seki dün Göztepe Çemenzar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Deniz Seki annesinin tabutu başında taziyeleri kabul etti.

"Annemizi, meleğimizi, Güler’imizi maalesef kaybettik"

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı "Annemizi, meleğimizi, Güler’imizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun" mesajıyla acı haberi duyurdu.

"Nefes alsın, acı çekmesin"

53 yaşındaki sanatçı, "Annem rahatsız, yatalak oldu. Beyin kanserine yakalandı. Çok şükür acı çekmiyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Nefes alsın, yaşasın, acı çekmesin, bir yeri ağrımasın; öyle olduk. Bazen konuşabiliyor, 'Ne olur bana kızım de anne' diyorum. Beni 'kızım gelmiş' diye karşılardı. Eve gidince hep o günleri hayal ediyorum. Zor bir dönem benim için. Altı yıldır yatalak annem" ifadelerini kullanmıştı.