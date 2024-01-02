Deniz Uğur ve ailesi salgın hastalığa yakalandı

2021 yılında Erdinç Gülener ile dünya evine giren oyuncu Deniz Uğur, yeni yılın ilk gününü hastanede geçirdi. Ünlü oyuncu ve ailesi Influenza'ya yakalandı.

Deniz Uğur, sedye üzerinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı, yaşadıklarını anlattı:

"Eşim, kızım ve ben hastanedeydik. Influenza ailesi. Bitkinlik, eklem ağrıları, boğaz kızarıklığı, öksürük, hafif ateş...

Maskeler yine hayatımıza girdi.

Birimizin ayakta kalıp koşuşturması gerekiyor.

Kameraman benim. Şu an bir vitamin deposuyum.

Kendinize dikkat edin"