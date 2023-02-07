Depremzedelere ünlü yardımı! Haluk Levent, sosyal medya hesabından duyurdu
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası sanat ve spor dünyasından ünlü isimler, bölgeye yardım yapmaya başladı. Gelişmeyi sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından duyurdu.
Ahbap Derneği kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent dün meydana gelen Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen büyük deprem sonrası yardım çalışmalarını sürdürüyor. Ünlü sanatçı kendisini arayarak bağış yapan ünlüleri ve bağışladıkları miktarları sosyal medya hesabından duyurdu.
Haluk Levent'in twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara göre sanatçıyı arayarak bağışlarını bildiren ünlüler şu şekilde: (Yeni eklenen isimler için Haluk Levent'in twitter hesabına bakabilirsiniz)
- Kıvanç Tatlıtuğ : 200 bin TL ve lojistik yardımı
- Merih Demiral : 1 Milyon TL
- Edis Görgülü : 400 bin TL
- Burak Yılmaz : 300 bin TL
- Mustafa Ceceli : 200 bin TL
- Mert Hakan Yandaş : 200 bin TL
- Aras Bulut İynemli : 200 bin TL
- İrem Derici 150 bin TL
- Çağlar Söyüncü : 50 bin Euro
- Cengiz Ünder : 50 bin Euro
- Hakan Balta ve eşi Derya Balta : 300 bin TL
- Papara : 2 Milyon 500 bin TL
- Burak Deniz : 150 bin TL
- Emre Kılınç : 150 bin TL
- Mirzaoğlu Holding : 1 Milyon TL
- Murat K. : 325.646 Dolar
- Levent Ağan: 300 bin TL
- Gözde Akpınar: 1 milyon TL
- Celil Nalçakan: 100 bin TL
- Fatih Koparan 100 bin TL