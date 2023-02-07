Depremzedelere ünlü yardımı! Haluk Levent, sosyal medya hesabından duyurdu

Ahbap Derneği kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent dün meydana gelen Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen büyük deprem sonrası yardım çalışmalarını sürdürüyor. Ünlü sanatçı kendisini arayarak bağış yapan ünlüleri ve bağışladıkları miktarları sosyal medya hesabından duyurdu.

Haluk Levent'in twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara göre sanatçıyı arayarak bağışlarını bildiren ünlüler şu şekilde: (Yeni eklenen isimler için Haluk Levent'in twitter hesabına bakabilirsiniz)