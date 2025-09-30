Derin Talu kilosunu görünce harekete geçti

Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

"KİLOMA BAKTIKTAN SONRA BEN"

Kilo verme sürecine girdiğini belirten ve eski fotoğraflarını paylaşan güzel isim, spora başladı. Paylaşımına da "Kiloma baktıktan sonra ben" notunu düştü.