Derin Talu küçüklük pozlarını paylaştı
Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Talu, son olarak çocukluk fotoğraflarını paylaştı.
22 yaşındaki Derin Talu, son Instagram paylaşımında aşkını ilan ederek, yeni sevgilisiyle karelerini sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
Derin Talu, sürpriz paylaşımla sevgilisinin kim olduğunu resmen ilan etmişti. Genç fenomenin sevgilisinin Tanalp Tokgöz olduğu ortaya çıkmıştı.
ÇOCUKLUK HALİNİ PAYLAŞTI
Ünlü isim, şimdi de çocukluk halini sevenlerinin beğenisine sundu.