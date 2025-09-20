Derin Talu küçüklük pozlarını paylaştı

22 yaşındaki Derin Talu, son Instagram paylaşımında aşkını ilan ederek, yeni sevgilisiyle karelerini sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Derin Talu, sürpriz paylaşımla sevgilisinin kim olduğunu resmen ilan etmişti. Genç fenomenin sevgilisinin Tanalp Tokgöz olduğu ortaya çıkmıştı.

ÇOCUKLUK HALİNİ PAYLAŞTI

Ünlü isim, şimdi de çocukluk halini sevenlerinin beğenisine sundu.