Derin Talu sevgilisinin annesiyle tanıştı
Sosyal medyanın yeni fenomenlerinden Derin Talu, kısa süre önce duyurduğu ilişkisiyle gündeme gelmişti. Sevgilisiyle sık sık fotoğraf paylaşan Talu, son olarak yayımladığı sürpriz bir kareyle takipçilerini şaşırttı.
1 / 5
Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
2 / 5
Geçtiğimiz aylarda sevgili kriterini açıklayan Derin Talu, bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
3 / 5
Sevgili kriterini açıkladıktan sonra Derin Talu, aşkını ilan etmişti.
4 / 5
Fenomen isim sevgilisinin Tanalp Tokgöz olduğunu paylaşmıştı.