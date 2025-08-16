Derin Talu tartıya çıkmama kararı aldı: Sebebini açıkladı

Defne Samyeli’nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

ADAYLARDAN CV İSTEMİŞTİ

Bir süre önce “sevgili” seçim kriterlerini açıklayan Talu, kendisine talip olacaklardan CV istediğini duyurmuş ve bu çıkışı sosyal medyada çok konuşulmuştu. “Çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan varlık yok” sözleriyle gündeme oturan genç fenomen, “Bir tık yaşlı erkekleri tercih ediyorum” açıklamasıyla da dikkat çekmişti.

"TARTIYA BAKMIYORUM"

Bu kez takipçisinden gelen “Kız kaç kilo verdin söyle artık” sorusuna verdiği yanıtla gündeme gelen Talu, şu ifadeleri kullandı:

Kaç kilo verdiğimi söyleyemem çünkü ben tartıya bakmıyorum. Akıl sağlığım için son 1 yıldır tartıya çıkmama kararı aldım. Kalorilere de bakmıyorum, canım ne isterse onu yiyorum. Kendimi kısıtlamıyorum. Belki bu yüzden kilo almış olabilirim, bilmiyorum.





