Derin Talu yeni sevgilisiyle karelerini peş peşe paylaştı

Defne Samyeli'nin 2011'de ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 21 yaşındaki Derin Talu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl Emircan Şahin’le yaşadığı ilişkiyi, kendisini darp ettiği iddiasıyla sonlandırmıştı.

Derin Talu, bir erkekte aradığı kriterleri açıklayarak sevgilisi olmak isteyenlerden CV göndermelerini istemişti. Ayrıca, yeni açtığı TikTok hesabında paylaştığı videolarla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

SÜRPRİZ AŞKI İLAN ETTİ

21 yaşındaki Derin Talu, son Instagram paylaşımında gizemli sevgilisiyle pozlarını paylaşarak aşkını ilan etti. Paylaşımın ardından, Talu’nun sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği merak konusu oldu. Ayrıca, Talu’nun Instagram gönderilerinde sevgilisinin sosyal medya hesabını etiketlememesi dikkat çekti.