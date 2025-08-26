Derin Talu yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı

Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

21 yaşındaki Derin Talu, geçtiğimiz günlerde yeni aşkını ilan ederek, sevgilisiyle karelerini sevenlerinin beğenisine sunmuştu.

YENİ POZLARINI PAYLAŞTI

Genç fenomen, sevgilisiyle aşk dolu yeni pozlarını Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.