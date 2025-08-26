Derin Talu yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı
Defne Samyeli'nin sosyal medya fenomeni kızı Derin Talu, yeni sevgilisiyle romantik pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
21 yaşındaki Derin Talu, geçtiğimiz günlerde yeni aşkını ilan ederek, sevgilisiyle karelerini sevenlerinin beğenisine sunmuştu.
YENİ POZLARINI PAYLAŞTI
Genç fenomen, sevgilisiyle aşk dolu yeni pozlarını Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.