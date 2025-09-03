Derin Talu'dan 22'nci yaş gününe özel 'matcha'lı poz
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, 22'nci yaşına girdi. Doğum günü pozlarını kendisiyle özdeşleşen 'matcha' ile paylaşan Talu'ya beğeni yağdı.
Defne Samyeli'nin 2011 yılında Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen Derin Talu, son dönemde gündemden düşmüyor.
'MATCHA' İLE KUTLADI
Genç fenomen, 3 Eylül'de 22 yaşına girdi ve doğum günü kutlamasını sosyal medya hesabında paylaştı. Talu, fotoğraflarına '22' notunu ekledi ve bu özel anı 'matcha' ile kutladı.