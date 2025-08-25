Derin Talu'dan 'sevgili' yanıtı: 10 senelik ilişkisi onu bana hazırladı

Son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Derin Talu, Tanalp Tokgöz ile aşk yaşamaya başladı.

Derin Talu, geçtiğimiz hafta katıldıkları bir davetten fotoğraflarını paylaşarak, yeni aşkını duyurdu.

"ÇOCUK 30 YAŞINDA"

Derin Talu, bir takipçisinin, "Erkek arkadaşının senden önce 10 yıllık ilişkisi olmasını kıskanmıyor musun?" sorusuna yanıt verdi: Çocuk, 30 yaşında... İyi bir şey öyle bir ilişkisi olması. Çünkü onu, bana hazırladı.

"1.85 ALTINDAKİ ERKEK BANA YAZMASIN"

Daha önce sevgili kriterlerini açıklayan ve adaylardan CV isteyen Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, boy takıntısının olduğunu açıklayarak; "1.85'in altındaki erkekler bana yazmasın" demişti.

22 yaşındaki Derin Talu; "Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar" açıklamasını yapmıştı.

















