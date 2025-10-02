Bugün Marmara Denizi'nde, tam olarak Marmaraereğlisi açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve bu sarsıntı İstanbul ile çevre illerde belirgin bir şekilde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan resmî açıklamada, depremin büyüklüğü 5.0 olarak kaydedilirken, merkez üssü Marmara Ereğlisi Açıkları olarak belirlendi. Depremin derinliği ise yerin 6.71 kilometre altında gerçekleşti.

Bugün Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, televizyon yayınlarını da etkiledi. 2. sayfada yer alan habere göre TYT Türk ekranlarında "Derya Baykal'la Hayata Dair" programını sunan ünlü sunucu Derya Baykal, depreme canlı yayında yakalandı.

Sarsıntının stüdyoda hissedildiği anlar kameralara yansıdı.