Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy'un doğum gününü kutladı: Her an aklımda ve kalbimdesin

"İYİ Kİ DOĞDUN BABAM"

Babası tarafından 1980 yılında kurulan Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda fotoğraf yayınlayan Müjgan Ferhan Şensoy ise "İyi ki doğdun babam! İyi ki doğdun Ferhan Şensoy" mesajını yazdı.