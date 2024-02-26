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Derya Şensoy babası Ferhan Şensoy'un doğum gününü kutladı: Her an aklımda ve kalbimdesin
Müjgan Ferhan Şensoy ve kardeşi Derya Şensoy, 31 Ağustos 2021 tarihinde hayata veda eden babaları, usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'u doğum gününde andılar.
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Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy 2021 yılında hayatını kaybetti. Müjgan Ferhan Şensoy ve kardeşi Derya Şensoy, 31 Ağustos 2021 tarihinde hayata veda eden babaları, usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'u doğum gününde andılar.
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"HER AN AKLIMDA VE KALBİMDESİN"
Babasının omuzuna yaslandığı fotoğrafı paylaşan oyuncu, "İyi ki doğdun babacığım! Her an aklımda ve kalbimdesin. Ferhan Şensoy, 73 yaşında" ifadelerini kullandı.
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"İYİ Kİ DOĞDUN BABAM"
Babası tarafından 1980 yılında kurulan Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda fotoğraf yayınlayan Müjgan Ferhan Şensoy ise "İyi ki doğdun babam! İyi ki doğdun Ferhan Şensoy" mesajını yazdı.
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