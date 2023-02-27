Derya Şensoy: Seni çok özledim baba

Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, 2021 yılının ağustos ayında 70 yaşındayken hayata veda etmişti. Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy iki yıl önce vefat eden babasının doğum gününe dair bir paylaşımda bulundu.

"SENİ ÇOK ÖZLEDİM BABA"

Babasıyla çekilen eski bir fotoğrafını paylaşan Şensoy, duygusal bir mesaj kaleme aldı. Derya Şensoy, gönderisinde, "26 Şubat 2021... 'Feruş’la sana sürpriz yapıp, Geriş’e gelmiştik. Doğum günün kutlu olsun baba. Seni çok özledim. Bütün adımlarımı, 'Babam olsa böyle yapardı’ diyerek attım. Attığım her adımın arkasında, senin gibi durdum. Her geçen gün daha çok ‘babası kılıklı’ oldum. İçten içe bununla gurur duydum. Yoluma ışık olmaya devam et baba, seni çok seviyorum" ifadelerini not düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Derya Şensoy (@deryasensoy)'in paylaştığı bir gönderi

"CANIM BABACIĞIM UÇTI GÖKLERE"

Öte yandan usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un vefatını "Canım babacığım uçtu göklere" mesajı ile duyuran küçük kızı Derya Şensoy, babasıyla olan paylaşımlarına bir yenisini daha eklemişti.