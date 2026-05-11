Derya Şensoy ve oyuncu sevgilisi Yağız Can Konyalı nişanlandı
Ferhan Şensoy ile usta oyuncu Derya Baykal’ın kızı Derya Şensoy, meslektaşı Yağız Can Konyalı ile hayatını birleştirme yolunda ilk resmi adımı attı. Uzun süredir ilişkilerini meraklı gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ünlü çift, aile arasında gerçekleşen samimi ve sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı.
Çiftin evlilik yolundaki ilk adımı, Yağız Can Konyalı'nın hazırladığı romantik evlilik teklifiyle başlamıştı.
Derya Şensoy, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Şimdi tüm gözler, çiftin önümüzdeki yaz gerçekleşmesi beklenen nikah tarihine çevrildi.