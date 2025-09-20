Anasayfa Magazin Derya Şensoy'dan sevgilisi Yağız Can Konyalı'ya romantik kutlama: İyi ki doğdun sevgilim
Oyuncu Derya Şensoy ile meslektaşı Yağız Can Konyalı, dolu dizgin devam eden ilişkileriyle magazin gündeminde yer alıyor. Şensoy, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 34 yaşına giren sevgilisinin yeni yaşını kutladı.
Merhum tiyatrocu Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı olan oyuncu Derya Şensoy, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Yağız Can Konyalı ile ilişkisini sosyal medyada sık sık gözler önüne seriyor. İkili, geçtiğimiz şubat ayında ilişkilerini resmileştirmişti.
İlişkileri dolu dizgin devam eden Şensoy, son olarak 34 yaşına giren sevgilisi için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Şensoy, sevgilisini öptüğü karelerin de yer aldığı siyah beyaz fotoğraflarını 'Sevgilim, iyi ki sen! İyi ki doğdun!' notuyla paylaştı.
Son olarak Hudutsuz Sevda adlı dizide rol alan Yağız Can Konyalı da sevgilisinin bu romantik paylaşımına kayıtsız kalmadı.