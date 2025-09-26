Derya Tuna kardeşinin ölüm haberini paylaştı

İdo Tatlıses'in annesi oyuncu ve şarkıcı Derya Tuna, kardeşi Perihan Tuna Oba'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kardeşinin ölüm haberini takipçilerine duyuran Derya Tuna, yaptığı paylaşımda sevenleriyle acısını paylaştı. Tuna, cenaze ile ilgili bilgileri de aktardı.

"CANIM KARDEŞİM PERİN TUNA OBA'YI KAYBETTİK"

Kahreden haberle sarsılan Tuna, Instagram hesabından yayımladığı paylaşımında, "Canım kardeşim Perihan Tuna Oba'yı kaybettik. Cenazesi yarın öğlen namazını müteakip Zincirlikuyu camiinden kaldırılacaktır ve sonrasında Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.