Derya Uluğ ve 10 yıllık sevgilisi Asil Gök evleniyor! Dubai’de romantik evlenme teklifi
Müzik dünyasının başarılı ismi Derya Uluğ ve uzun yıllardır hem hayatı hem de sahneyi paylaştığı müzisyen sevgilisi Asil Gök, hayranlarının uzun süredir beklediği o mutlu haberi sonunda verdi. Dubai'nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu romantik adım, sosyal medyada gündem oldu.
Müzik dünyasının ayrılmaz ikilisi Derya Uluğ ve Asil Gök, 10 yıllık istikrarlı birlikteliklerini sonunda evlilik yoluna soktu.
Yoğun geçen konser temposunun ardından soluğu Dubai’de alan çift, burada hem tatil yaptı hem de hayatlarının en anlamlı kararlarından birini verdi. 21 Şubat 2026 akşamı gerçekleşen romantik teklif, Derya Uluğ’un 40. yaş günü kutlamasıyla birleşince heyecan ikiye katlandı.
Mum ışıkları ve şehrin ışıltılı manzarası eşliğinde sevgilisinden gelen sürpriz teklife gözyaşları içinde "Evet" diyen ünlü sanatçı, bu özel anları 1.2 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu tüm sevenleriyle paylaştı.
Sahne üzerinde birbirini tamamlayan, pek çok hit şarkıya birlikte imza atan bu başarılı çiftin evlilik kararı, sanat camiasında da büyük bir sevinçle karşılandı. Paylaşımların altına İrem Derici, Merve Özbey ve Cem Belevi gibi ünlü isimlerden tebrik mesajları yağarken, hayranları "yılın en beklenen teklifi sonunda geldi" yorumlarında birleşti.