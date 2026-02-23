Derya Uluğ ve 10 yıllık sevgilisi Asil Gök evleniyor! Dubai’de romantik evlenme teklifi

Sahne üzerinde birbirini tamamlayan, pek çok hit şarkıya birlikte imza atan bu başarılı çiftin evlilik kararı, sanat camiasında da büyük bir sevinçle karşılandı. Paylaşımların altına İrem Derici, Merve Özbey ve Cem Belevi gibi ünlü isimlerden tebrik mesajları yağarken, hayranları "yılın en beklenen teklifi sonunda geldi" yorumlarında birleşti.