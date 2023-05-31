Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök'ten Amsterdam'da aşk pozu!

Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök ile Amsterdam tatiline çıkan Derya Uluğ, sosyal medya hesabından romantik pozlarını paylaştı. Paylaşımın altına Asil Gök'ten kalpli yanıt geldi.

DERYA ULUĞ: HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI ASİL

Derya Uluğ, Emel Yalçın’ın Milyon TV’de yayınlanan “Belli Belirsiz” programına konuk olmuş ve sevgilisi ile ilgili bir itirafta bulunurak, “Hayatımın dönüm noktası Asil” dedi. Ne zaman evlenecekleri sorusuna ise, “İlişkiler için kritik olan, sürekli beraber vakit geçirilen pandemi sürecini ilişkimizde sorunsuz atlattık, atlatmaya devam ediyoruz. Bu süreci birlikte şarkılar üreterek geçiriyoruz. Acelemiz yok mutluyuz” diye yanıt vermişti.