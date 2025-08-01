Devrim Özkan paddleboarding yaptığı anları paylaştı
Ünlü oyuncu Devrim Özkan, arkadaşlarıyla çıktığı mavi yolculukta paddleboarding yaparken verdiği pozlarla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Devrim Özkan, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda çıktığı tatil rotasını genişleten Özkan, bu kez arkadaşlarıyla birlikte mavi yolculuğa çıktı.
KEYİFLİ ANLARINI PAYLAŞTI
Tekne turundan arkadaşlarıyla paylaşımda bulunan Devrim Özkan, paddleboarding (kürek sörfü) yaparken poz verdi. Özkan, geçirdiği keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.