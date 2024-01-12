Devrim Özkan: Salgından nasibimizi aldık
Geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'dan ayrılan oyuncu Devrim Özkan grip salgınına yakalandığını duyurdu.
Şimdilerde Show TV'de yayınlanan Ne Gemiler Yaktım dizisinde 'Fidan' karakterini canlandıran ve birkaç gün önce futbolcu sevgilisi Lucas Torreira ile ilişkisini noktalayan Devrim Özkan grip oldu.
"Salgından nasibimizi aldık"
Özkan, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Ünlü oyuncu set karavanında çektiği fotoğrafını "Salgından nasibimizi aldık" notuyla paylaştı.