Devrim Özkan ve futbolcu sevgilisi Lucas Torreira tatil rotasını Ege'ye çevirdi
Yeni yıla beraber giren Devrim Özkan-Lucas Torreira çifti, soluğu Ege'de aldı. O anları Lucas, sosyal medya hesabından yayınladı.
Geçtiğimiz aylarda ABD'nin Miami kentinde görüntülenen Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan magazin gündemine oturmuştu. Devrim Özkan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Lucas Torreira aşkını ilan etmişti. Yeni yıla beraber giren Devrim Özkan-Lucas Torreira çifti, şimdi de soluğu Ege'de aldı.
"Kalbim Ege'de kaldı"
Sosyal medya hesabından Ege'de çektirdiği kareleri paylaşan Galatasaraylı yıldız, "Kalbim Ege'de kaldı" notunu düştü.
Ege'de çektirdiği kareleri yayınlayan Lucas, oyuncu aşkı Devrim'le olan karesini de koymayı ihmal etmedi.
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