Devrim Özkan ve Galatasaraylı Lucas Torreira aşkı sona erdi
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile yazın yeni bir aşka yelken açan oyuncu Devrim Özkan'ın ayrıldığı iddia edildi.
Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın birlikteliği sona erdi. Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakırken birlikte olan fotoğrafları da sildiler.
GÜNLER ÖNCE TATİL YAPMIŞLARDI
Yılbaşını birlikte geçiren ikili, günler önce Ege'de küçük bir tatil yapmıştı.
Oyuncu Devrim Özkan'ın, "Sensin benim hediyem" notuyla paylaştığı fotoğrafa, Torreira da "Kalbim Ege'de kaldı" paylaşımıyla yanıt vermişti.