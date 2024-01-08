Devrim Özkan ve Galatasaraylı Lucas Torreira aşkı sona erdi

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile yazın yeni bir aşka yelken açan oyuncu Devrim Özkan'ın ayrıldığı iddia edildi.

Devrim Özkan ve Galatasaraylı Lucas Torreira aşkı sona erdi

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın birlikteliği sona erdi. Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakırken birlikte olan fotoğrafları da sildiler.

Devrim Özkan ve Galatasaraylı Lucas Torreira aşkı sona erdi - Resim : 1

GÜNLER ÖNCE TATİL YAPMIŞLARDI

Yılbaşını birlikte geçiren ikili, günler önce Ege'de küçük bir tatil yapmıştı. 
Oyuncu Devrim Özkan'ın, "Sensin benim hediyem" notuyla paylaştığı fotoğrafa, Torreira da "Kalbim Ege'de kaldı" paylaşımıyla yanıt vermişti.