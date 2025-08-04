Devrim Özkan ve Lucas Torreira aşkı yeniden! Barışma sonrası ilk kare geldi
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, ayrılık kararlarından kısa süre sonra yeniden bir araya geldi. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, ilişkilerine bir şans daha verdi.
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın ilişkisi, geçtiğimiz haftalarda gelen ayrılık haberiyle sevenlerini üzmüştü.
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Özkan'ın "Hayat, ilişki bitti" sözleriyle ayrılığı doğrulamasının ardından, çiftten gelen son hamleler yeniden bir araya geldikleri iddialarını gündeme getirdi.
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Aşkları bir süredir gündemden düşmeyen çift, son olarak sosyal medyadaki hareketleriyle dikkat çekti
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Galatasaray'ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçında iki gol atan Lucas Torreira, sevincini eliyle yaptığı kalp işaretiyle gösterdi.