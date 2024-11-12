Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan tatil kaçamağı

Oyuncu Devrim Özkan geçen sene kalbini Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya kaptırmıştı. İkilinin evlenecekleri konuşulurken ayrılmaları ise hayranlarına sürpriz olmuştu. Aylar süren ayrılık, geçen haftalarda yine sürpriz bir şekilde sonlandı ve ikili barıştı.