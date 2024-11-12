Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan tatil kaçamağı

Aşkları dolu dizgin devam eden Devrim Özkan ve Lucas Torreira tatil için Arjantin'e gitti. Devrim Özkan ve Lucas Torreira Instagram hesabından peş peşe paylaşım yaptı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan tatil kaçamağı - Resim : 1

Oyuncu Devrim Özkan geçen sene kalbini Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya kaptırmıştı. İkilinin evlenecekleri konuşulurken ayrılmaları ise hayranlarına sürpriz olmuştu. Aylar süren ayrılık, geçen haftalarda yine sürpriz bir şekilde sonlandı ve ikili barıştı.

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Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan tatil kaçamağı - Resim : 2

Birliktelikleri devam eden çift önceki gün aşk dolu anlarını Instagram'da paylaştı. Özkan o karelere İspanyolca "Huzurum" notunu düştü.

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Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan tatil kaçamağı - Resim : 3

Çift şimdi de tatil için Arjantin'e gitti. Devrim Özkan ve Lucas Torreira Instagram hesabından peş peşe paylaşım yaptı.

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Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan tatil kaçamağı - Resim : 4

Özkan'ın Galatasaray forması dikkatlerden kaçmadı.