Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan tatil kaçamağı
Aşkları dolu dizgin devam eden Devrim Özkan ve Lucas Torreira tatil için Arjantin'e gitti. Devrim Özkan ve Lucas Torreira Instagram hesabından peş peşe paylaşım yaptı.
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Oyuncu Devrim Özkan geçen sene kalbini Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya kaptırmıştı. İkilinin evlenecekleri konuşulurken ayrılmaları ise hayranlarına sürpriz olmuştu. Aylar süren ayrılık, geçen haftalarda yine sürpriz bir şekilde sonlandı ve ikili barıştı.
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Birliktelikleri devam eden çift önceki gün aşk dolu anlarını Instagram'da paylaştı. Özkan o karelere İspanyolca "Huzurum" notunu düştü.
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Çift şimdi de tatil için Arjantin'e gitti. Devrim Özkan ve Lucas Torreira Instagram hesabından peş peşe paylaşım yaptı.
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Özkan'ın Galatasaray forması dikkatlerden kaçmadı.