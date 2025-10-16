Devrim Yakut kansere yakalandı

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Devrim Yakut'tan gelen haber sevenlerini üzdü.

4 AY ÖNCE MEME KANSERİNE YAKALANDI

Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan ünlü oyuncu Devrim Yakut 4 ay önce meme kanserine yakalandığını ilk kez açıkladı. Yakut, erken tanı ve farkındalıkla birlikte tedavi sürecine önemli katkı sunulacağının bir kez daha altını çizdi.

"ERKEN TEŞHİSLE KIYISINDAN DÖNDÜM"

Meme kanserini erken tanı sayesinde hızlıca ve sağlıklı bir şekilde atlattığını dile getiren Devrim Yakut, şunları söyledi:

Erken tanının önemine çok inandığım için ve ailemde bu hastalığın varlığı nedeniyle çok titizlendim. Ben de bu işin kıyısından erken teşhisle dönmüş biri olarak burada kendi serüvenimi anlatacağım. Aslında serüven bile denemez, o kadar erken fark edildi ki, böylece geldi ve geçti çok şükür. Ekim ayındaki bu farkındalığı çok önemsiyorum çünkü bir toplumda kadın sağlıklıysa eğer toplum da sağlıklıdır; hem psikolojik olarak hem zihinsel olarak. O yüzden kadınlarımız sağlıklı olsun, toplumumuz da sağlıklı olsun. Benim hastalığım da erken tanı sayesinde geldi ve geçti.

Meme kanseri teşhisini rutin kontrolleri sırasında öğrendiğini belirten Yakut, sözlerine şöyle devam etti: "Mamografi sırasında daha önceki kontrollerde olmayan çok küçük bir şeye rastlandı. Radyolog o minicik şeyi fark etti ve sonra süreç başladı. Hocalarımız ilk gün bana 'biz bu işi halledeceğiz' dediler. Onların kendilerine, mesleklerine ve bunu yapış biçimine inançları beni hep çok dik tuttu."