Didem Soydan: 52 bin kişiyi engelledim, gitsinler diye üstüne para vereceğim

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerin başında gelen ve takipçileriyle de sık sık tartışmaya giren Didem Soydan, bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.

'BİZ GİTSİNLER DİYE ÜSTÜNE PARA VERECEĞİZ NEREDEYSE...'

Ünlü model Didem Soydan, bir sosyal medya kullanıcısından gelen "Didem Hanım gerzeklerin neslini tüketmişsiniz, eleştiren güruh ortada yok. Elinze sağlık" mesajına kayıtsız kalamadı.

Takipçisine yanıt veren ünlü Soydan, "Çok uğraştık, sonunda bir minik meyvesini alıyoruz. Dünyada toplamda 52 bine yakın hesap engelleyen tek isim olduğumu biliyorum. Millet o rakamı satın alıyor takipçi çoğaltmak için, biz gitsinler diye üstüne para vereceğiz neredeyse. Ama temizledik cühelaları.'' açıklamasında bulundu.