Didem Soydan, fotoğrafına yorum yapan takipçisine yanıt verdi

Ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabı Instagram'dan cesur pozlar paylaşmaya ve gelen yorumlara yanıt vermeye devam ediyor.

Yaz tatilini paylaştığı pozlarla sürdüren Didem Soydan, soğuk içeceğini bacak arasına koyarak verdiği pozu yayınlayınca takipçilerinden birçok yorum aldı. Fotoğrafının altına hem eleştiri hem de beğeni alan Soydan'ın takipçisine yanıt verdi.

BİRÇOK YORUM ALDI

Didem Soydan'ın son gönderisinin altına takipçilerinden: "Valla bence güzel fotoğraf", "Efsanesin kötü yorumları takma" gibi olumlu yorumlar gelirken, bir kısımdan da, "Edep yahu", "Bu sanat değil", "Ben asla gerici değilim fakat bu abartı" gibi eleştirel yorumlar da geldi.

DİDEM SOYDAN: SÜLALEM RAHAT!

Soydan’ın gönderisinin altına bir takipçisinden: "Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?" yorumuna ünlü model cevap olarak, “Sülalem rahat” dedi.

İşte Didem Soydan'ın o fotoğrafı: