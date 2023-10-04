Didem Soydan takipçilerini eski yıllara götürdü! Mezuniyet fotoğrafını paylaştı

Ünlü model okul yıllığında yer alan fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Didem Soydan takipçilerini eski yıllara götürdü! Mezuniyet fotoğrafını paylaştı

Ünlüler zaman zaman gençlik hallerini Instagram hesabından paylaşıyor. Ünlü manken ve model Didem Soydan da takipçilerini eski yıllara götürdü.

Mezuniyet fotoğrafını paylaştı

Okul yıllığındaki fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Soydan, fotoğrafın altına şu notu düştü: Not al, Zümrüt gerçeği...

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

didemsoydan (@didemsoydan)'in paylaştığı bir gönderi