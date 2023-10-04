Didem Soydan takipçilerini eski yıllara götürdü! Mezuniyet fotoğrafını paylaştı
Ünlü model okul yıllığında yer alan fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.
Ünlüler zaman zaman gençlik hallerini Instagram hesabından paylaşıyor. Ünlü manken ve model Didem Soydan da takipçilerini eski yıllara götürdü.
Mezuniyet fotoğrafını paylaştı
Okul yıllığındaki fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Soydan, fotoğrafın altına şu notu düştü: Not al, Zümrüt gerçeği...
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