Didem Soydan'dan takipçisine yanıt: O para ile geçiniyorum...

Sıra dışı elbisesiyle sosyal medyada paylaşım yapan Didem Soydan, takipçisinden gelen mesaja yanıt vermekte gecikmedi.

'BÖYLE BU TARZ KIYAFET GİYİNCE KENDİNİ NASIL HİSSEDİYORSUN?'

Soydan, bir sosyal medya kullanıcısından gelen "Sadece soruyorum, bu tarz bir (kıyafet demeyeceğim çünkü değil) şey giyince kendini nasıl hissediyorsun, yani amacı nedir? Gerçekten merak ediyorum" yorumunu yanıtsız bırakmadı.

'MARKA PARASINI VERİYOR, BEN GİYİNİYORUM...'

Ünlü model, ''Amaç yok. Ben modelim, marka parasını veriyor ben giyiniyorum, o para ile de geçiniyorum. His yok iş var, haftaya daha kapalı ya da daha da açık kıyafetler ile görebilirsiniz. Hani ben uyarayım, sonra incinmenizi istemem...'' açıklamasında bulundu.