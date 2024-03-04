Didem Uzel: Bugünkü aklım olsa paylaşmazdım

'SOSYAL MEDYADAN ENDİŞELERİM VAR'

“Sosyal medyadan dolayı endişelerim olduğu için artık onu biraz oralardan uzak tutuyorum. Dünyanın genelinde çocuk kaçırmaları ve pedofili çok var. Çocuğunuzun kimliğini açığa çıkarmak hiç doğru değil. Bugünkü aklım olsa Aslan’ın tek bir kare fotoğrafını paylaşmaz ve yüzünü göstermezdim.”