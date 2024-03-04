Didem Uzel: Bugünkü aklım olsa paylaşmazdım

9 yıl sonra ara verdiği oyunculuk kariyerine 'Arka Sokaklar' dizisiyle dönen Didem Uzel, ''9 sene sonra ekran karşısına geçtim, çok heyecan verici bir şey. O heyecanı yeni üzerimden atıyorum. İnşallah burada devam ederim. Ne kadar sürer bilmiyorum ama bittiğinde tekrar oturup konuşacağız.” açıklamasında bulundu.
Uzel, bir dönem sosyal medyada fenomen haline gelen oğlu Aslan’la ilgili artık paylaşım yapmama kararı aldığını da açıkladı.
'SOSYAL MEDYADAN ENDİŞELERİM VAR'
“Sosyal medyadan dolayı endişelerim olduğu için artık onu biraz oralardan uzak tutuyorum. Dünyanın genelinde çocuk kaçırmaları ve pedofili çok var. Çocuğunuzun kimliğini açığa çıkarmak hiç doğru değil. Bugünkü aklım olsa Aslan’ın tek bir kare fotoğrafını paylaşmaz ve yüzünü göstermezdim.”