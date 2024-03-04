Didem Uzel: Bugünkü aklım olsa paylaşmazdım

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Didem Uzel, oğlu Aslan ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapmama kararı aldığını açıkladı.

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Didem Uzel: Bugünkü aklım olsa paylaşmazdım - Resim : 1

9 yıl sonra ara verdiği oyunculuk kariyerine 'Arka Sokaklar' dizisiyle dönen Didem Uzel, ''9 sene sonra ekran karşısına geçtim, çok heyecan verici bir şey. O heyecanı yeni üzerimden atıyorum. İnşallah burada devam ederim. Ne kadar sürer bilmiyorum ama bittiğinde tekrar oturup konuşacağız.” açıklamasında bulundu.

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Didem Uzel: Bugünkü aklım olsa paylaşmazdım - Resim : 2

Uzel, bir dönem sosyal medyada fenomen haline gelen oğlu Aslan’la ilgili artık paylaşım yapmama kararı aldığını da açıkladı.

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Didem Uzel: Bugünkü aklım olsa paylaşmazdım - Resim : 3

'SOSYAL MEDYADAN ENDİŞELERİM VAR'

“Sosyal medyadan dolayı endişelerim olduğu için artık onu biraz oralardan uzak tutuyorum. Dünyanın genelinde çocuk kaçırmaları ve pedofili çok var. Çocuğunuzun kimliğini açığa çıkarmak hiç doğru değil. Bugünkü aklım olsa Aslan’ın tek bir kare fotoğrafını paylaşmaz ve yüzünü göstermezdim.”

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Didem Uzel: Bugünkü aklım olsa paylaşmazdım - Resim : 4