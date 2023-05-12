Dilan Çiçek Deniz: Beni bir an olsun yalnız bırakmıyor

Yaklaşık dört yıl aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, dört ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu, ayrılığın ardından kendisi gibi oyuncu olan Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çiçeği burnunda aşıklar, Arnavutköy'deki bir balıkçıda görüntülendi. 30 yaşına basan Yazıcıoğlu'nun doğum gününü kutlamaya giden çift, akşam saatlerinde geldikleri mekandan yaklaşık altı saat sonra ayrıldı.

İkili, çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

"BENİ BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMIYOR"

Geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçirerek kolunu kıran Deniz, "Ameliyat oldum, iyileşmeyi bekliyorum. Birkaç haftaya düzelecek sanırım. 'Amadeus' tiyatro oyunumuza ben seneye devam edeceğim. Mert, beni bir an olsun yalnız bırakmıyor" diyerek, sevgilisine övgüler yağdırdı.

"BERABER İYİLEŞMEYİ BEKLİYORUZ"

Yazıcıoğlu ise, "Yeni yaş, yeni dilekler... Bakalım... Dinleniyoruz, iyileşmeyi bekliyoruz diyebilirim. Her şeyin tadını çıkarıyoruz. İçeride Mert Dakak ve Leyla Tanlar var. Onlar da evlendiler" ifadelerini kullanarak, kahkaha attı.