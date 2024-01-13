Dilan Çiçek Deniz: Benim çok yakın arkadaşım olmadığı için...

Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi birbirinden başarılı yapımlarda yer alan oyuncu Dilan Çiçek Deniz önceki akşam gerçekleştirilen törende "Amadeus" oyunundaki "Costanze" karakteriyle "En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.

'ÖDÜLÜ ÖĞRENCİLERDEN ALMAK ÇOK KIYMETLİ'

Ödülü aldıktan sonra açıklama yapan Dilan Çiçek Deniz, "En beğenilen kadın oyuncu ödülünü öğrencilerden almak çok kıymetli. İyi ki varsınız, teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

'SEVGİLİNİZ Mİ, ARKADAŞINIZMI? HANGİSİNİ SEÇERDİNİZ?'

Basın mensupları ile sohbet eden Deniz, kendisine yöneltilen, "Yakın arkadaşınız ve sevgiliniz arasında kararsız kalsaydınız kimi seçerdiniz?" sorusuna "Benim çok yakın arkadaşım olmadığı için cevap belli gibi" yanıtını verdi.