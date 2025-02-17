Dilan Çiçek Deniz, Berlin Uluslararası Film Festivali’nde şıklığıyla dikkat çekti
75. Berlin Uluslararası Film Festivali’ne katılan Dilan Çiçek Deniz, güzelliğiyle ve tarzıyla kırmızı halıda boy gösterdi.
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Almanya'da, 13-23 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen 75. Uluslararası Berlin Film Festivali'ne (Berlinale) oyuncu Dilan Çiçek Deniz de Armani Beauty’nin özel davetlisi olarak katıldı.
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Deniz, 15 Şubat’ta Berlinale Palast’ta, Giorgio Armani’nin pelerini ve braletini, Emporio Armani’nin şık eteğiyle kırmızı halıda boy gösterdi.
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Saçı, makyajı ve takılarıyla da uyumu yakalayan Dilan Çiçek Deniz, kırmızı halıda göz kamaştırdı.
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