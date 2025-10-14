Dilan Çiçek Deniz, beyaz elbisesiyle Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'nde

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'ne katıldı. Deniz, beyaz elbiseli zarif ve sade görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Özge Çolak

Dilan Çiçek Deniz, beyaz elbisesiyle Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'nde - Resim : 1

Los Angeles'ta düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, son yılların dikkat çeken Türk filmleri ve popüler dizilerini sinemaseverlerle buluşturdu. 

Dilan Çiçek Deniz, beyaz elbisesiyle Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'nde - Resim : 2

Sanat, medya ve eğlence dünyasından çok sayıda ünlü ismin ağırlandığı etkinliğe, Türkiye'den Hande Soral, İsmail Demirci, Dilan Çiçek Deniz, Taro Emir Tekin, Yasemin Kay Allen ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı gibi önemli oyuncular katıldı.

Dilan Çiçek Deniz, beyaz elbisesiyle Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'nde - Resim : 3

Etkinliğin kırmızı halısında yer alan Dilan Çiçek Deniz, zarif ve sade görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Dilan Çiçek Deniz, beyaz elbisesiyle Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'nde - Resim : 4

Oyuncu, beyaz elbisesini Eda Güngör’ün kurucusu ve tasarımcısı olduğu Museum of Fine Clothing markasından tercih etti. 