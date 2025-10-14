Dilan Çiçek Deniz, beyaz elbisesiyle Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'nde
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'ne katıldı. Deniz, beyaz elbiseli zarif ve sade görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Los Angeles'ta düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, son yılların dikkat çeken Türk filmleri ve popüler dizilerini sinemaseverlerle buluşturdu.
Sanat, medya ve eğlence dünyasından çok sayıda ünlü ismin ağırlandığı etkinliğe, Türkiye'den Hande Soral, İsmail Demirci, Dilan Çiçek Deniz, Taro Emir Tekin, Yasemin Kay Allen ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı gibi önemli oyuncular katıldı.
Etkinliğin kırmızı halısında yer alan Dilan Çiçek Deniz, zarif ve sade görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Oyuncu, beyaz elbisesini Eda Güngör’ün kurucusu ve tasarımcısı olduğu Museum of Fine Clothing markasından tercih etti.