Dilan Çiçek Deniz, Cannes’da onur konuğu

Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Magnum etkinliğinde yeni dondurma Magnum Düet tanıtıldı. Dilan Çiçek Deniz, Kylie Minogue ve Dj Peggy Gou, Magnum Cannes etkinliğinde bir araya geldi.

Magnum’un yeni dondurması Magnum Düet’in kutlandığı etkinlik, Cannes’da yapıldı. Dilan Çiçek Deniz, Kylie Minogue ve Peggy Gou ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye’nin onur konuğu olarak katıldı.

Dünyaca ünlü pop ikonu Kylie Minogue’un zamansız parçası “Can't Get You Out Of My Head”, kulüp kültürünün ünlü ismi Peggy Gou’nun "House" ve "Techno" müziğin sıcaklığına, neşesine ve özgürlüğüne duyduğu doğal hisle remikslendi. “Can't Get You Out Of My Head”in çıkışından 20 yıl sonra yeni düzenlemesinde bir araya gelen ikilinin düeti, Cannes’da buluştu.