Dilan Çiçek Deniz: Dolgularımı erittim, normale döndüm

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Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı yapımda rol alan Dilan Çiçek Deniz, uzun süredir yaptırdığı dolgularla gündemdeydi.
Kendisi ise estetik iddialarına ve eleştirilerine "Vallahi bezdim" diyerek makyajsız pozlarını paylaşmıştı.
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29 yaşına giren Dilan Çiçek Deniz, dün akşam bir mekanda arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.
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Kendisine pasta aldıklarını gören Dilan Çiçek Deniz, "hep siz mi çekeceksiniz? Bu sefer de ben sizi çekeceğim" diyerek kendisine yapılan sürprizi belgeledi.
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Dilan Çiçek Deniz'i görenler yorumlarda övgü dolu sözler sarf edince, ünlü oyuncu da cevapsız bırakmadı. Instagram hesabında bir takipçisiyle mesajlaşan Dilan Çiçek Deniz, "Erittim valla dolgularımı, normale döndüm" dedi.