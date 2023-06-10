Dilan Çiçek Deniz, makyajsız pozunu yayınlayarak estetik iddiasını yalanladı

Çarşamba akşamı reklam yüzü olduğu markanın davetine katılan oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişimin estetik olduğu iddia edilmişti. Fransız askısı ve çene dolgusu yaptırdığı ileri sürülen oyuncu yorumlara ynıt verdi.

"VALLAHİ BEZDİM"

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından makyajsız bir pozunu yayınladı. Yakından çektiği doğal bir fotoğrafını 5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, "Vallahi bezdim" diyerek estetik eleştirileri de yanıt vermiş oldu.