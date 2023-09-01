Dilan Çiçek Deniz, 'Oğuzhan Koç'la aşk yaşıyor' iddialarına sert çıktı!

Son olarak kendi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan ancak kısa bir süre sonra yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz, Oğuzhan Koç ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından sert bir açıklama yaptı.

'YAN YANA DURDUĞUMUZU BİLE FARK ETMEDİĞİM BİRİYLE...'

Ünlü oyuncu, "Sadece 15 dakika kaldığım mekânda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir...

'GEREKEN NEYSE YAPACAĞIM'

Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım" dedi.