Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin ile ayrılığı hakkında konuştu

Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin'in ayrılık kararı şaşırtmıştı. Bir etkinlikte görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, ayrılık kararı sonrası ilk kez konuştu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Dilan Çiçek Deniz, sürekli sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile paylaşım yapıyordu.

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çiftten geçtiğimiz günlerde üzen haber geldi. Çift yollarını ayırma kararı aldı.

İLK KEZ KONUŞTU

Bir etkinliğe katılan güzel isim ayrılık sonrası ilk kez konuştu. 30 yaşındaki güzel oyuncu, "Çok konuşmaya gerek yok, arkadaşız bitmesi gerekenler bitti. Keyfimiz yerinde" dedi.