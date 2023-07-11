Dilan Çiçek Deniz: Sivaslı olduğum için havuzda bir fotoğrafım bile olamamış

Kendi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Dilan Çiçek Deniz'in yaz tatili tam gaz devam ediyor.

Instagram'da 5.2 milyon takipçisi bulunan Dilan Çiçek Deniz, tatil pozlarıyla binlerce beğeni alıyor.

"SİVASLI OLDUĞUM İÇİN HAVUZDA KAHVALTIYLA FOTOĞRAFIM OLMAMIŞ"

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, havuzun içinde kahvaltısının görüldüğü, ancak kedisinin tam görülmediği fotoğrafa atıfta bulunarak, "Sivaslı olduğum için havuzda kahvaltıyla bir fotoğrafım bile olamamış" notunu yazıp takipçilerini güldürdü.

Başarılı oyuncunun bu gönderisi, kısa sürede 135 bin beğeniye ulaşarak sosyal medyada gündem oldu.

