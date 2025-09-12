Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin ayrıldı
Bir yıldır birlikte olan oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin, ilişkilerini noktaladı. Ayrılığın ardından sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş kareleri kaldıran ikilinin, dostça ayrılma kararı aldığı öğrenildi.
DOST KALACAKLAR
Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, ayrılığın temel nedeni çiftin arasındaki aşkın sona ermesi. Ancak ikili, dostluklarını koruma yönünde bir karar aldıklarını da duyurdu.