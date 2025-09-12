Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin ayrıldı

1 yıldır birlikte olan Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin, yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılık sonrası çift, sosyal medyada birbirlerinin fotoğraflarını kaldırsa da takipleşmeye devam ediyor.

DOST KALACAKLAR

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, ayrılığın temel nedeni çiftin arasındaki aşkın sona ermesi. Ancak ikili, dostluklarını koruma yönünde bir karar aldıklarını da duyurdu.