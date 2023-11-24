Dilan Çiçek Deniz'den yanıt geldi: Kimi izlediğinin bile farkında değil

Özlem Öçalmaz, başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer’in oynadığı Amedeus'a hamilelik nedeniyle ara vermişti. Bu sürede ise Dilan Deniz Çiçek projeye dahil olmuş ve Öçalamz yerine ‘Constanze’ karakterini canlandırmıştı. Özlem Öçalamaz, mola sonrası oyuna geri döndü ve Constanze rolüyle izleyici karşısına çıkmaya başladı.

"Son derece seksist buldum"

“Amadeus” oyunu önceki akşam AKM’de sahnelendi. Oyunu izlemeye giden bir seyirci Deniz’i sahnede olmamasına rağmen eleştirdi.

Seyirci sosyal medyada yaptığı eleştiride şu ifadeleri kullandı: “Dün Amadeus’u sahnede izledim. Uyarlama güzel fakat Mozart’ın eşini canlandıran kişinin seçimini son derece seksist buldum. Bu rolü oynayabilecek birçok kadın sanatçı varken, oyunculuk becerisi olmayan popüler manken Dilan Çiçek Deniz’in tercih edilmesi akıl alır gibi değildi. Bir taraftan Tansu Biçer, Kevork Türker, Selçuk Yöntem gibi deneyimli ve yetkin ‘erkek’ tiyatrocular, öte yandan ise Dilan Çiçek Deniz. Toplumun kadından ‘beklentisinin’ sadece güzellik olmasının, toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl dağıtıldığının bir örneğiydi.”

"Fiziksel özelliklerinden dolayı kadınların maruz kaldığı karanlık zihniyet"

Dilan Çiçek Deniz, sahnedeki kişinin kendisi değil, oyuncu arkadaşı Özlem Ölçamaz olduğunu söyledi: "İşte kadın oyuncuların maruz kaldığı ön yargıya bir örnek. Sahnede kimi izlediğinin farkında bile olmadan yapılan tam da bahsettiği ‘Seksist’ yaklaşım. Fiziksel özelliklerinden dolayı kadınların maruz kaldığı karanlık zihniyet. Dün oyunda ben yoktum. Sahnede olan yetenekli güzel meslektaşım Özlem de eminim şahane bir performans göstermiştir."