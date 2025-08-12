Dilan Çiçek Deniz'den sevgilisine aşk dolu kutlama

'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı', 'Çukur' ve 'Yarına Tek Bilet' gibi birçok başarılı projede yer alan 30 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Deniz, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Rafael Cemo Çetin'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN ALTIN ÇOCUK"

Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşan güzel oyuncu, gönderisine “İyi ki doğdun altın çocuk” notunu düştü.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA AYNI SÖZLERİ KULLANDI

Ünlü isim geçtiğimiz yıl da sevgilisinin doğum gününü "İyi ki doğdun altın aşkım" diyerek kutlamıştı.