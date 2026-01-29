Thor Saevarsson, gönlünü yine bir Türk'e kaptırdı
Bir dönem ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşayan İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, tasarımcı Tilbe Çakır ile yeni bir aşka yelken açtı.
İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.
Thor Saevarsson, 2021'de Dilan Çiçek Deniz'e evlenme teklifinde bulunmuştu. Ancak 2022'de beklenen düğün yerine ayrılık haberi gelmişti.
BİR KEZ DAHA TÜRK'E KAPTIRDI
Saevarsson, gönlünü bir kez daha bir Türk'e kaptırdı. İzlandalı yönetmenin, tasarımcı Tilbe Çakır ile aşk yaşadığı öğrenildi.
Thor Saevarsson ile Tilbe Çakır, Bali'ye tatile gitti. Çift, aşklarını paylaştıkları fotoğraflarla da gözler önüne serdi.